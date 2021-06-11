Овечкин набрал 46-е очко в сезоне и вышел на 1-е место в гонке бомбардиров, обогнав Макдэвида и Драйзайтля

Капитан набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:5 ОТ).

Теперь на счету россиянина 46 (21+25) баллов в текущем сезоне, и он вышел на первое место в гонке бомбардиров, превзойдя нападающих и (оба – ), набравших по 45 очков.

При этом Овечкин провел 29 матчей, тогда как игроки «Ойлерс» – по 27.

В гонке снайперов Овечкин с 21 голом приблизился к лидирующему Драйзайтлю, на счету которого 23 шайбы.

Статистика НХЛ

Овечкин забил 751-й гол в НХЛ. До Ягра – 15 шайб, до Гретцки – 143

Овечкин забросил 274-ю шайбу в большинстве в НХЛ, повторив рекорд Андрейчука