Драйзайтль об Овечкине как распасовщике: «Это пугает, честно говоря. На что он еще способен?! Ови – лучшая реклама хоккея»

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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзатль поделился мнением об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

Россиянин с 44 (20+24) очками в 28 матчах преследует Драйзайтля и его партнера Коннора Макдэвида (по 45 очков в 26 матчах) в гонке бомбардиров лиги. 

«То, что он делает в этом сезоне, очень впечатляет. Сколько Ови лет? 36? В таком возрасте он теперь стал еще и распасовщиком? Это, честно говоря, пугает. На что он еще способен?!

Он становится все лучше и лучше, и мне, как и многим другим, доставляет удовольствие за ним наблюдать. Он лучшая реклама хоккея», – сказал Драйзайтль. 

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