Овечкин забил 751-й гол в НХЛ. До Ягра – 15 шайб, до Гретцки – 143

Капитан набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (4:5 ОТ) и был признан второй звездой.

Россиянин забил 751-й гол в регулярных чемпионатах . Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

До идущего третьим (766) осталось 15 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – (894).

Овечкин прервал 3-матчевую безголевую серию, набрав очки (2+7) в 6-й игре подряд.

Всего в 29 матчах текущего сезона на его счету 46 (21+25) баллов.

Сегодня Овечкин провел на льду 21:51 – лучший показатель среди нападающих «Кэпиталс» (5:08 – в большинстве), нанес 10 бросков в створ ворот, применил 2 силовых приема, получил 2 минуты штрафа, завершив игру с полезностью «0».