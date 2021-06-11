«Динамо» поздравило Аркадия Ротенберга с 70-летием: «Под его началом мы взяли Кубок Гагарина. Сборная выиграла Олимпиаду, когда он возглавил ФХР»

Московское «Динамо» поздравило председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга с 70-летием.

«С юбилеем, Аркадий Романович!

Сегодня свой 70-й день рождения празднует председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг.

Уже долгие годы Аркадий Романович принимает активное участие в жизни и российского хоккея, и московского «Динамо». Именно под его началом в 2013 году «Динамо» во второй раз стало обладателем Кубка Гагарина, а в сезоне-2019/20 завоевало бронзовые награды.

После избрания Аркадия Ротенберга председателем правления Федерации хоккея России в августе 2015 года успехи также не обошли стороной и национальную сборную, которая за это время успела уже неоднократно завоевать медали чемпионатов мира, а в 2018 году — и Олимпийское золото в Пхенчхане. В нынешнем сезоне мы верим, что наша сборная сможет защитить титул олимпийских чемпионов в Пекине.

От всей души поздравляем Аркадия Романовича и благодарим за вклад в развитие динамовской школы, за трепетное отношение к нашим заботам и за искренние переживания наших взлетов и падений. Желаем богатырского здоровья, семейного благополучия, успешных проектов, отличного настроения и, конечно же, новых хоккейных побед!» – сказано в сообщении клуба.

Роман Ротенберг поздравил Аркадия Ротенберга с 70-летием: «С тех пор, как вы занялись хоккеем, мы впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами»