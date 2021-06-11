Футбол обогнал хоккей по популярности в США и вышел на 4-е место среди всех видов спорта (Daily Mail)

Футбол обошел хоккей по популярности в США и вышел на 4-е место среди всех видов спорта – после американского футбола, баскетбола и бейсбола.

Как пишет Daily Mail, рост популярности футбола в стране отражает крупная сделка на 2 миллиарда фунтов (2,65 млрд долларов – прим. Sports.ru) между АПЛ и американской телекомпанией NBC.

Кроме того, , который пройдет в США, Канаде и Мексике, тоже может поспособствовать увеличению интереса жителей региона к футболу.

«Сегодня футбол – четвертый по популярности вид спорта в США. Футбол опережает хоккей, его популярность растет. Это является одной из причин, почему NBC так много платит за контракт», – сказал специалист по спортивным медиа Пьер Маес.

Исследование, проведенное компанией Ampere Analysis в ноябре, показывает, что 49% американских любителей спорта смотрят футбол по телевизору. За хоккеем следят 37%.

Кроме того, доля американских болельщиков, активно следящих за , выросла в последние 2 года с 12 до 15%. Количество болельщиков, готовых платить за просмотр матчей английской лиги, увеличилось с 6 до 9%.