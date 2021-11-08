Илья Ковальчук: «Ничушкин сможет поехать в Пекин. Делом Кузнецова очень плотно занимаемся»

Менеджер сборной России Илья Ковальчук высказался о шансах форвардов и сыграть на Олимппиаде-2022 в Пекине.

– Главный нерв последних недель – дело Евгения Кузнецова, отстраненного еще в 2019 году за употребление запрещенных препаратов. Есть ли какая-то надежда, что форвард сыграет в Пекине?

– Мы этим очень плотно занимаемся. Если будут конкретные новости, и получится решить вопрос, чтобы Женя сыграл на Олимпиаде, это будет озвучено главным тренером или через федерацию. Сейчас все в процессе.

Кузнецов – один из кандидатов в сборную, один из лидеров нашей команды. Конечно, мы очень хотели бы видеть Женю в Пекине, да и вообще, чтобы он выступал за сборную России.

Я надеюсь, что всеобщими силами совместно с федерацией, юристами и представителями профсоюза НХЛ мы сможем добиться положительного результата. Но сейчас пока нет никакой конкретики.

– Хотя бы мизерный шанс есть?

– Даже говорить ни о каких шансах не хочу. Просто мы занимаемся этим очень важным для нас вопросом. Если будут новости, сразу скажем.

– Валерий Ничушкин тоже оказался в неприятной ситуации – его могут дисквалифицировать за допинг-пробу аж от марта 2013 года. Правильно ли я понимаю, что пока он находится под подозрением, его нельзя брать на Олимпиаду?

– Если Ничушкин будет подходить тренерскому штабу, то он сможет поехать в Пекин. Я об этом говорил с юристами из ИИХФ и профсоюза . С ним никаких проблем не будет.

– Если ИИХФ не вынесет наказание Ничушкину до старта , он может играть?

– Да, если он будет нужен тренерскому штабу, и если его видят в составе, – сказал Ковальчук.

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