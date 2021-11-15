Шипачев, Гусев, Войнов, Нестеров, Самонов – в составе России на Кубок Первого канала

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Назван состав сборной России на Кубок Первого канала.

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА);

Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»);

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба – «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все – «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

Расписание матчей: Россия и Канада сыграют 15 декабря на Кубке Первого канала

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