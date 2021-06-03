Россия и Канада сыграют 15 декабря на Кубке Первого канала

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ФХР официально сообщила о том, что сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала.

Матчи канадской команды не будут учитываться в общем зачете Евротура.

Турнир пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». В первом матче Кубка Первого канала встретятся сборные России и Канады.

Ожидается, что за канадскую сборную сыграют хоккеисты, выступающие в КХЛ.

Расписание турнира:

15 декабря

Россия – Канада – 18:30 по московскому времени;

16 декабря

Швеция – Россия – 18:30;

Вынесенный матч: Чехия – Финляндия;

17 декабря 

Канада – Швеция – 15:00;

18 декабря

Финляндия – Канада – 11:00;

Россия – Чехия – 15:30;

19 декабря

Чехия – Швеция – 11:00;

Россия – Финляндия – 15:30.

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