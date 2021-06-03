Россия и Канада сыграют 15 декабря на Кубке Первого канала

ФХР официально сообщила о том, что сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала.
Матчи канадской команды не будут учитываться в общем зачете Евротура.
Турнир пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». В первом матче Кубка Первого канала встретятся сборные России и Канады.
Ожидается, что за канадскую сборную сыграют хоккеисты, выступающие в КХЛ.
Расписание турнира:
15 декабря
Россия – Канада – 18:30 по московскому времени;
16 декабря
Швеция – Россия – 18:30;
Вынесенный матч: Чехия – Финляндия;
17 декабря
Канада – Швеция – 15:00;
18 декабря
Финляндия – Канада – 11:00;
Россия – Чехия – 15:30;
19 декабря
Чехия – Швеция – 11:00;
Россия – Финляндия – 15:30.
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