Семенов и «Авангард» подписали контракт до конца сезона. Кирилл начинал сезон в «Торонто»

Нападающий Кирилл Семенов снова будет играть за «Авангард».

Форвард начинал сезон в , он подписал однолетнее соглашение новичка в мае. 1 декабря канадский клуб поместил 27-летнего Семенова на драфт отказов для расторжения контракта.

Семенов вернулся в «Авангард» и подписал контракт до конца сезона.

«Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта – и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи.

В какой-то момент обсудили все и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью.

Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведенных подряд за «Авангард», и давно любим нашими болельщиками – за свой талант и трудолюбие.

Семенов усилит нашу центральную линию, контракт рассчитан до конца сезона, после которого мы спокойно обсудим дальнейшие шаги в нашем сотрудничестве», – рассказал генеральный менеджер .

Кирилл провел 3 матча в в этом сезоне, не набрав очков. В АХЛ в его активе 9 игр и 9 (1+8) очков. Его статистика – здесь.

В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского клуба. Он провел 83 матча и набрал 35 (14+21) очков.