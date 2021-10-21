«Нью-Джерси» подписал Джека Хьюза на 8 лет, кэпхит – 8 млн долларов. У форварда 55 очков в 120 матчах в НХЛ

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«Нью-Джерси» подписал новый контракт с форвардом Джеком Хьюзом

Соглашение с 1-м номером драфта НХЛ-2019 вступит в силу, начиная с сезона-2022/23.

Оно рассчитано на 8 лет и 64 миллиона долларов, из которых только 2 млн заложено в подписной бонус. Кэпхит составит 8 млн. 

В последние 4 года контракта предусмотрено ограничение на обмен – игрок составит список из 10 команд, куда не хотел бы переходить. 

В текущем сезоне 20-летний Хьюз провел только 3 матча (в том числе сегодняшний против «Сан-Хосе»), пропустив большую часть старта из-за травмы плеча. В его активе 3 (2+1) очка. 

Всего в НХЛ он набрал 55 (20+35) баллов в 120 матчах при общей полезности «минус 28». 

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