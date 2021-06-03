МОК рассматривает предложение ИИХФ о включении хоккея 3 на 3 в программу ОИ. Это может произойти в 2030 году

Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что рассматривает предложение международной федерации о включении хоккея 3 на 3 в программу будущих Олимпиад.

По его словам, новый турнир вряд ли появится на Олимпиаде уже в 2026 году. МОК и ИИХФ сейчас нацелены на его возможный дебют в 2030 году.

«Будет больше медалей для хоккея. Это неплохо. Мы действительно верим в то, что это правильно. Я считаю появление нового формата важным событием.

Молодежь сейчас быстро переключает каналы. Они предпочтут две игры продолжительностью 1 час одной, которая идет 2,5 часа. По телевизору они следят сразу за четырьмя играми. Итак, мы должны попытаться ввести новый формат», – сказал Тардиф.

ИИХФ уже провела тестовый турнир по хоккею 3 на 3 на юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне с участием интернациональных команд. В 2024 году он дебютирует в официальной программе соревнований.