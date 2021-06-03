Фетисов о рекорде Гретцки: «У Овечкина один из лучших стартов в карьере. Уэйн переживает»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о шансах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 

На данный момент россиянин имеет на счету 742 гола. У Гретцки – 894. 

«Обгонит ли Овечкин Гретцки? Почему нет-то? У Саши один из лучших стартов в карьере. О чем разговор?

Возраст не тот аргумент, который может быть возможным препятствием на пути к рекорду. Начало сезона – яркое тому подтверждение.

Единственный, кто сейчас переживает, – Уэйн Гретцки», – сказал Фетисов.

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