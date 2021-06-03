16-летний Мичков забил лакросс-гол и обновил рекорд Овечкина, став самым молодым автором шайбы в истории сборных СССР и России

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Нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков забил лакросс-гол в матче Кубка «Карьялы» против сборной Швеции (2:2, 2-й период).

Это первая шайба 16-летнего игрока за национальную команду.

Таким образом, Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея.

Он побил рекорд Александра Овечкина, который забросил дебютную шайбу за сборную России в 2003 году в возрасте 17 лет.

Мичков – самый молодой игрок в истории сборной России. Он дебютировал в 16 лет

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