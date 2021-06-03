Лукашенко о любительском хоккее: «В поддавки не играем. В мою команду приходят бывшие хоккеисты, они у меня тренируются круглый год»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался касательно участия в республиканских соревнованиях по хоккею среди любительских команд.

«В поддавки мы не играем. Наоборот, у нас хотят выиграть. Но, конечно, в команду Лукашенко приходят (это же любительская команда) бывшие хорошие хоккеисты. И они у меня тренируются круглый год, паузы нет.

Кто против нас играет, они лето не играют, могут где-то сачкануть, а у нас жестко, минимум две тренировки в неделю, а то и три, если игра», – приводит слова Лукашенко белорусская Tribuna.com со ссылкой на агентство «Белта».