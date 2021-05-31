Жамнов о Кузнецове на ОИ-2022: «Шансы есть. Ковальчук занимается вопросом, к концу недели будет полная информация»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о возможном участии форварда Евгения Кузнецова в Олимпийских играх-2022.

В 2019 году Кузнецов был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

– не унывает, проводя отличный сезон. Хотя его дисквалифицировали до 2023 года на турнирах под эгидой ИИХФ. Вы с ним общались?

– Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков . полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация.

Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в . Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А сегодня мы с Кузнецовым еще раз встретимся и снова поговорим, – заявил Жамнов.