Жамнов о Кузнецове на ОИ-2022: «Шансы есть. Ковальчук занимается вопросом, к концу недели будет полная информация»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Алексей Жамнов Илья Ковальчук НХЛ Евгений Кузнецов Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о возможном участии форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в Олимпийских играх-2022.

В 2019 году Кузнецов был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

– Евгений Кузнецов не унывает, проводя отличный сезон. Хотя его дисквалифицировали до 2023 года на турнирах под эгидой ИИХФ. Вы с ним общались?

– Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков НХЛ. Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация.

Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А сегодня мы с Кузнецовым еще раз встретимся и снова поговорим, – заявил Жамнов.

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