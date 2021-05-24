Андрей Назаров о «Спартаке»: «Почему Зарему никто не послушал? Как можно было привезти тренера, который не говорит на русском?»

Главный тренер хоккейного клуба поделился мнением о назначении Руя Витории главным тренером футбольного .

– Откуда появился этот португальский тренер, кто его привез?

– Мы же тут про хоккей говорим. Да и не в тренере там дело.

– А в ком?

– В самой организации.

– Опять началось. Но как можно было привезти тренера, который не разговаривает на русском?

– не разговаривал по-русски и выиграл со «Спартаком» чемпионство.

– Решили из-за этого снова пойти по такому же пути и взять еще одного тренера, не разговаривающего по-русски (смеется)?

Мне до сих пор интересно, кто его назначил, потому что была категорически против. Она чувствовала, у нее женская интуиция сработала сразу. Почему ее никто не послушал?

– Вы тоже женщин во всем слушаете?

– Не во всем. Но летом, когда назначали этого тренера, с Заремой был полностью согласен.

– Все равно бы привели иностранца, поскольку в «Спартаке» сейчас русских тренеров не видят.

– Карпин разве не тренер? Он хороший специалист, – считает Назаров.