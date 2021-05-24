Андрей Назаров о «Спартаке»: «Почему Зарему никто не послушал? Как можно было привезти тренера, который не говорит на русском?»

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о назначении Руя Витории главным тренером футбольного «Спартака».
– Откуда появился этот португальский тренер, кто его привез?
– Мы же тут про хоккей говорим. Да и не в тренере там дело.
– А в ком?
– В самой организации.
– Опять началось. Но как можно было привезти тренера, который не разговаривает на русском?
– Массимо Каррера не разговаривал по-русски и выиграл со «Спартаком» чемпионство.
– Решили из-за этого снова пойти по такому же пути и взять еще одного тренера, не разговаривающего по-русски (смеется)?
Мне до сих пор интересно, кто его назначил, потому что Зарема Салихова была категорически против. Она чувствовала, у нее женская интуиция сработала сразу. Почему ее никто не послушал?
– Вы тоже женщин во всем слушаете?
– Не во всем. Но летом, когда назначали этого тренера, с Заремой был полностью согласен.
– Все равно бы привели иностранца, поскольку в «Спартаке» сейчас русских тренеров не видят.
– Карпин разве не тренер? Он хороший специалист, – считает Назаров.