КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Торпедо», СКА примет «Магнитку», ЦСКА против «Автомобилиста»

В очередной игровой день в КХЛ примет , московское проведет гостевой матч с минским, СКА сыграет с «Магниткой», – с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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