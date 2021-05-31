КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Торпедо», СКА примет «Магнитку», ЦСКА против «Автомобилиста»

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В очередной игровой день в КХЛ «Торпедо» примет «Локомотив», московское «Динамо» проведет гостевой матч с минским, СКА сыграет с «Магниткой», ЦСКА – с «Автомобилистом»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Торпедо – Локомотив
Дата проведения
2 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Спартак
Дата проведения
2 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Динамо Москва
Дата проведения
2 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Металлург Мг
Дата проведения
2 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Автомобилист
Дата проведения
2 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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