Войнов про НХЛ: «Просто смешно, человеческий фактор. Я все расскажу, когда придет время»

Защитник московского «Динамо» ответил на вопросы о том, что помешало ему вернуться в .

В 2014 году Войнова, тогда выступавшего за «Лос-Анджелес», обвинили в домашнем насилии, и он отсидел несколько месяцев в калифорнийской тюрьме.

– Что все-таки не срослось с НХЛ? Ведь ты выполнил все требования лиги.

– На самом деле это просто смешно. Не было каких-то юридических препятствий. Просто человеческий фактор.

Сейчас не готов все подробности раскрывать. Но придет время, когда я обо всем этом откровенно расскажу.

– Контракт на два года с «Динамо» означает, что ты поставил на НХЛ точку? Или это просто более длительный тайм-аут?

– На самом деле я об этом вообще не думал. Не хочу говорить, что какие-то точки ставлю. Просто устал от всего этого непонимания.

Сейчас я хочу играть в хоккей. Это главное. И так слишком много пропустил, больше рисковать и ждать не хочу.

Рад, что впереди у меня два года в , где я именно на игре могу сосредоточиться, а не каких-то околохоккейных вопросах, – сказал Войнов.