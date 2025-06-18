Губерниев о России на ОИ-2026: «В хоккее двери захлопнулись, в лыжах и биатлоне – даже не отворялись. Нет шансов выступить за отдельными исключениями, поедут единицы»
Дмитрий Губерниев выразил сомнения, что россияне выступят на ОИ-2026.
Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.
«Олимпиада для наших спортсменов закрывается на глазах. В хоккее двери захлопнулись, в лыжах и биатлоне – даже не отворялись.
В мире все меняется, но на данный момент у нас нет шансов выступить на Олимпийских играх за отдельными исключениями. Поедут единицы», – сказал комментатор и телеведущий.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Чемпионат
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