Губерниев о России на ОИ-2026: «В хоккее двери захлопнулись, в лыжах и биатлоне – даже не отворялись. Нет шансов выступить за отдельными исключениями, поедут единицы»

Дмитрий Губерниев выразил сомнения, что россияне выступят на ОИ-2026.

Ранее было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Олимпиада для наших спортсменов закрывается на глазах. В хоккее двери захлопнулись, в лыжах и биатлоне – даже не отворялись.

В мире все меняется, но на данный момент у нас нет шансов выступить на Олимпийских играх за отдельными исключениями. Поедут единицы», – сказал комментатор и телеведущий.