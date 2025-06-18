«Борода Уолмэна – фотосессия царя Леонида, та самая, что появляется в качестве примера «после» в рекламе мужских средств для ухода». Вышински о защитнике «Эдмонтона»

Журналист ESPN оценил бороды финалистов плей-офф НХЛ.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-2) в финальной серии Кубка Стэнли. Журналист Грег Вышински оценил бороды игроков обеих команд.

Так, он отметил, что защитник «Ойлерс» Джейк Уолмэн стал бы лучшей моделью для рекламы мужских уходовых средств.

«Защитник «Ойлерс» носит впечатляющую бороду. Та самая, что появляется в кадре в качестве примера «после» в рекламе мужских средств для ухода: густая, темная и идеально сочетающаяся с чертами лица. Прямо фотосессия царя Леонида. Отличная работа, Джейк Уолмэн», – написал Вышински.

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Steph Chambers

Также он выделил бороду форварда «Флориды» Брэда Маршанда, назвав ее «идеальной бородой Брэда Маршанда».

«Брэд Маршанд носит именно ту бороду, которую и должен носить Брэд Маршанд. Неровная, клочковатая — но она ему идет. В ней уже пробиваются седые волоски, напоминающие о его 37 годах и долгом пути в НХЛ. Это борода, которая нисколько не мешает его бесконечным словесным атакам на соперников и только подчеркивает выражение лица, когда он смеется в ответ на возможные последствия своих провокаций», – отметил Вышински.

«У Экхольма лучшая борода для косплея викингов, он должен командовать кораблем, идущим по фьордам. Может ли борода Скиннера остановить щелчок?» Вышински об игроках «Ойлерс»