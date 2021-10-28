НХЛ. «Тампа» примет «Аризону», «Питтсбург» против «Калгари», «Колорадо» в гостях у «Сент-Луиса»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Тампа» принимает «Аризону», «Питтсбург» встретится с «Калгари», «Колорадо» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Бостон
Дата проведения
29 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Калгари
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Аризона
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Колорадо
Дата проведения
29 октября, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Баффало
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Миннесота
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Филадельфия
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Виннипег
Дата проведения
29 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Монреаль
Дата проведения
29 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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