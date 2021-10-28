НХЛ. «Тампа» примет «Аризону», «Питтсбург» против «Калгари», «Колорадо» в гостях у «Сент-Луиса»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Тампа» принимает «Аризону», «Питтсбург» встретится с «Калгари», «Колорадо» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».
25 лучших игроков НХЛ по версии Sports.ru: в топ-5 трое наших!
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.