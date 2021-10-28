НХЛ. «Тампа» примет «Аризону», «Питтсбург» против «Калгари», «Колорадо» в гостях у «Сент-Луиса»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

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25 лучших игроков НХЛ по версии Sports.ru: в топ-5 трое наших!

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ