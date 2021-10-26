«Северсталь» выиграла у «Салавата» на выезде, уступая 0:2. Это 5-я победа подряд команды Разина

«Северсталь» добилась волевой победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в Уфе в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина выиграла в основное время, хотя уступала со счетом 0:2 по ходу второго периода.
«Салават» повел 2:0 в начале второго периода после голов Александра Кадейкина и Сакари Маннинена.
Череповчане успели отыграться еще во втором отрезке. На 34-й минуте забил Кирилл Пилипенко, а на 37-й минуте – Даниил Вовченко сравнял счет.
Победную шайбу «Северстали» в матче забросил 19-летний нападающий Никита Гуслистов – на 48-й минуте в третьем периоде.
Добавим, что «Северсталь» продлила свою победную серию до пяти матчей и занимает шестое место в таблице Западной конференции.
Пилипенко забил за «Северсталь» в дебютном матче, обыграв один в один защитника «Салавата» Ларсена