Жамнов о сборной: «Знарок – консультант, на лавке его точно не будет. Что будет делать Брагин – вопрос к ФХР»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Олег Знарок Валерий Брагин КХЛ Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Олег Знарок будет консультантом команды на ОИ-2022.

– Что будут делать Брагин и Знарок?

– Не знаю, что будет делать Брагин, это вопрос к федерации. Знарок – консультант, что касается Брагина – не знаю.

Я встречался со Знарком, у нас нормальные рабочие отношения. На лавке его точно не будет. Как консультант он нам поможет, у Знарка есть контракт с ФХР, – сказал Жамнов.

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