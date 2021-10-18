Жамнов о сборной: «Знарок – консультант, на лавке его точно не будет. Что будет делать Брагин – вопрос к ФХР»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Олег Знарок будет консультантом команды на ОИ-2022.
– Что будут делать Брагин и Знарок?
– Не знаю, что будет делать Брагин, это вопрос к федерации. Знарок – консультант, что касается Брагина – не знаю.
Я встречался со Знарком, у нас нормальные рабочие отношения. На лавке его точно не будет. Как консультант он нам поможет, у Знарка есть контракт с ФХР, – сказал Жамнов.
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