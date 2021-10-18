Жамнов о сборной: «Знарок – консультант, на лавке его точно не будет. Что будет делать Брагин – вопрос к ФХР»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что будет консультантом команды на ОИ-2022.

– Что будут делать Брагин и Знарок?

– Не знаю, что будет делать Брагин, это вопрос к федерации. Знарок – консультант, что касается Брагина – не знаю.

Я встречался со Знарком, у нас нормальные рабочие отношения. На лавке его точно не будет. Как консультант он нам поможет, у Знарка есть контракт с , – сказал Жамнов.

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