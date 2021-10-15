Алексей Жамнов: «Ковальчук будет неофициальным капитаном сборной на ОИ-2022. У него большой авторитет среди игроков»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Илья Ковальчук Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Илья Ковальчук будет неофициальным капитаном команды на ОИ-2022.

Ранее стало известно, что нападающий был назначен генеральным менеджером сборной.

«Ковальчук будет неофициальным капитаном команды, у него большой авторитет среди всех игроков. К нему с уважением относятся и журналисты.

Не каждый играл на пяти Олимпиадах. Не сомневаюсь, что он поможет», – сказал Жамнов.

Ковальчук будет генменеджером сборной России на ОИ-2022. Кудашов, Федоров, Гончар и Набоков вошли в тренерский штаб

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные