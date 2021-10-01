Президент ЦСКА Есмантович будет генменеджером сборной России на ОИ-2022 (Sport24)

Теги ЦСКА ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Владимир Малахов КХЛ Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Игорь Есмантович Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович станет генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022, сообщает Sport24.

12 октября состоится совещание Федерации хоккея России, на котором также в качестве главного тренера будет утвержден Алексей Жамнов.

В его тренерский штаб войдет Владимир Малахов, который является скаутом национальной команды по игрокам из Северной Америки.

Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.

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