Президент ЦСКА Есмантович будет генменеджером сборной России на ОИ-2022 (Sport24)

Президент ЦСКА Игорь Есмантович станет генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022, сообщает Sport24.
12 октября состоится совещание Федерации хоккея России, на котором также в качестве главного тренера будет утвержден Алексей Жамнов.
В его тренерский штаб войдет Владимир Малахов, который является скаутом национальной команды по игрокам из Северной Америки.
Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.
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