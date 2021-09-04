Чернышенко про законопроект о компенсациях школам: «Он направлен на защиту интересов российского спорта. Это не просто вопрос денег»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о законопроекте о компенсациях спортивным школам при переходе молодых спортсменов за рубеж.

Согласно положениям законопроекта, спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплатить компенсацию подготовившим их спортивным школам – в размере расходов, понесенных на их подготовку.

«Мы должны четко понимать, что это не просто вопрос денег и прагматизма. Представленный правительством законопроект направлен на защиту интересов всего российского спорта.

В нашей стране по поручению Владимира Путина активно развивается инфраструктура спортивных объектов, в том числе для спорта высоких достижений. Правительство России создает условия для работы тренеров, ежегодно увеличивает финансирование всей отрасли. И будет, на мой взгляд, справедливо возместить вложенные в тебя силы и средства.

Тренеры вкладываются в подготовку молодых спортсменов, используя свой опыт и ценные наработки отечественной спортивной школы. Они становятся для ребят наставниками в мире профессионального спорта. И спортивная школа – эта важнейшая ступень, фундамент больших достижений, которые славят страну», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что востребованность российских спортсменов во всем мире оправдана, а высокий уровень профессиональной подготовки ценится в международном спортивном сообществе.

По словам Чернышенко, законопроект, внесенный в Госдуму, использует общепринятый в мире механизм, который работает в целях защиты интересов всех, кто уезжает играть в другие страны, и тех, кто остается.