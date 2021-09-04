Вице-премьер Чернышенко: «Пока невозможен учет спортсменов-любителей. Нужно думать о создании единой экосистемы»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о проблемах, связанных со сбором данных о спортсменах-любителях в стране.

«Есть пример в Эстонии, где любители спорта получают ID. У нас отсутствует единый оператор биллинга данных, нет отчетности по количеству занимающихся в фитнес-клубах и зарегистрированных пользователей. Нет данных о количестве военных, которые занимаются физической подготовкой. Есть вопрос по невозможности учета спортсменов-любителей, мы этого не видим.

Без цифровых трансформаций спорта невозможно достичь результатов. Собрать эти данные, на основе которых можно выстроить системы лояльности, – это наша непростая задача. Есть потенциал для формирования уникальных предложений, можно использовать опыт зарубежных коллег.

Нам нужно думать о создании единой экосистемы, где можно будет собирать данные ненавязчивым образом, чтобы они вводились ручным образом, и я рассчитываю по итогу дискуссии сформировать меры для помощи бизнесу и спорту», – заявил Чернышенко на форуме «Россия – спортивная держава».

«Я попросил бы Минспорт совместно с АНО «Цифровая экономика», операторами связи и всем бизнесом-сообществом проработать вопрос совершенствования сбора данных и статистического подсчета с учетом международного опыта и дискуссий. И в месячный срок представить данные в правительство», – добавил вице-премьер.