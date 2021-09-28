Правительство внесло в Думу законопроект о компенсациях школам при переходе спортсменов до 23 лет в иностранные клубы

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о компенсациях спортивным школам при переходе молодых спортсменов за рубеж.

Согласно его положениям, спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплатить компенсацию подготовившим их спортивным школам – в размере расходов, понесенных на их подготовку.

Порядок осуществления такой выплаты будет определен Министерством спорта России в отношении каждого вида спорта по предложениям соответствующей федерации.

Отмечается, что подобные механизмы зарекомендовали себя в футболе, где клубы выплачивают солидарные выплаты школам, воспитавшим игрока.



В пояснительной записке также говорится, что в хоккее иностранные спортивные организации, используя пробелы в российском правовом регулировании, приглашают молодых россиян для участия в зарубежных спортивных соревнованиях без каких-либо трансферных выплат.

Сообщается, что это связано с тем, что приглашаемый спортсмен только проходит спортивную подготовку и не состоит в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом.



При этом спортсмен будет освобождаться от компенсационной выплаты в ряде случаев.

Например, если спортсмену в течение 6 месяцев после окончания подготовки не поступают предложения от российских клубов, а также если организация, выполнявшая его подготовку, нарушила существенные условия договора.