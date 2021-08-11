«Проведение Олимпиады возможно, но надо серьезно готовиться, и чтобы это было экономически целесообразно». Губернатор Приморья о заявке Владивостока на Игры-2036

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался о планах Владивостока подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года.

«Наш регион был центром подготовки к успешным для России Олимпийским играм в Токио, и половина наших медалей была завоевана спортсменами, которые готовились здесь. Именно поэтому мы обратились к президенту, чтобы у нас появились центры для некоторых видов спорта.

Президент дал команду проработать этот вопрос совместно с Дмитрием Чернышенко (вице-премьером) и Олегом Матыциным (министром спорта). Должны понять, центры по каким видам спорта могут быть здесь во Владивостоке, в Приморском крае.

В 2032 году Олимпиада будет в Австралии, к этому времени у нас появится современная спортивная инфраструктура, на базе которой возможно говорить об Играх. Последний раз спортивную инфраструктуру в городе обновляли к Играм в Сеуле. Проведение Олимпиады возможно, но к этому надо идти, серьезно готовиться, и чтобы это было экономически целесообразно», – заявил губернатор.

Владивосток может подать заявку на проведение Олимпиады-2036