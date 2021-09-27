⚡ ФХР объявила о назначении Жамнова главным тренером сборной России. Знарок и Брагин – консультанты

объявила о назначении главным тренером сборной России.

Сообщается, что решение было принято экспертным советом ФХР.

и войдут в штаб в качестве консультантов.

«С учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине, ФХР приняла решение созвать экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной России.

Заседание совета состоялось 27 сентября. Оно прошло при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова», – говорится в сообщении на сайте ФХР.

Отметим, что Жамнов ранее лишь раз исполнял обязанности главного тренера в клубе КХЛ – в сезоне-2018/19 он временно руководил «Спартаком».

В сборной России он занимал должности директора по скаутингу и ассистента главного тренера.

Ранее со ссылкой на слова президента ФХР Владислава Третьяка сообщалось о назначении Знарка главным тренером сборной России, но позже он заявил, что федерация ничего официально не объявляла.

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