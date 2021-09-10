Фетисов поддержал идею Путина о новом ЧМ по футболу в России: «Да хоть завтра! Мы впереди планеты всей»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возможном проведении еще одного чемпионата мира по футболу.

В России проходил ЧМ-2018.

Путин сказал: «Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира».

«У нас все готово! Опыт проведения присутствует. Да хоть завтра можем проводить!

Ничего не надо выдумывать, все наработано: визу не нужно получать. Мы впереди планеты всей. Добро пожаловать!» – заявил Фетисов.