Фетисов назвал Путина главным хоккеистом мира: «Россия вложила в развитие хоккея как никто другой»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Рене Фазель Владимир Путин КХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отношении президента ИИХФ Рене Фазеля к России.

«Рене Фазель не боится общаться с Россией, приезжает сюда. Хоккей для страны является национальной политикой. Мальчишки и девчонки мечтают выйти на лед.

Как он может не поддержать страну, которая за последние 15 лет вложила в развитие хоккея больше, чем какая-либо другая? Мы построили 400 крытых катков, открыли профессиональную хоккейную лигу, запустили молодежную, ВХЛ, Ночную хоккейную лигу.

Единственное, нам нужно наполнить смыслом детский хоккей, который сегодня страдает, а так… По структуре, по вложениям Российская Федерация с главным хоккеистом мира Владимиром Владимировичем Путиным вложила в развитие хоккея как ни одна страна в мире», – сказал Фетисов.

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