Фетисов назвал Путина главным хоккеистом мира: «Россия вложила в развитие хоккея как никто другой»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отношении президента ИИХФ Рене Фазеля к России.

не боится общаться с Россией, приезжает сюда. Хоккей для страны является национальной политикой. Мальчишки и девчонки мечтают выйти на лед.

Как он может не поддержать страну, которая за последние 15 лет вложила в развитие хоккея больше, чем какая-либо другая? Мы построили 400 крытых катков, открыли профессиональную хоккейную лигу, запустили молодежную, ВХЛ, Ночную хоккейную лигу.

Единственное, нам нужно наполнить смыслом детский хоккей, который сегодня страдает, а так… По структуре, по вложениям Российская Федерация с главным хоккеистом мира Владимиром Владимировичем Путиным вложила в развитие хоккея как ни одна страна в мире», – сказал Фетисов.