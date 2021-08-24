Журнал Forbes представил рейтинг 25 богатейших женщин России в 2021 году.

4-е место заняла Екатерина Федун, дочь . В октябре 2018 года владелец передал своим детям – дочери Екатерине и сыну Антону – 4,57 млн акций «Лукойла» и 12,46 млн расписок на акции «Лукойла». Суммарная стоимость пакета ценных бумаг на начало июля 2020 года превышала 1,2 млрд долларов.

Состояние дочери Федуна оценивается в 900 млн долларов.

10-е место в рейтинге заняла Елена Рыболовлева, бывшая жена владельца . Они развелись в 2014 году. Ее состояние – 600 млн долларов.

11-е место в списке заняла Лилия Ротенберг, дочь председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. Ее состояние оценивается в 550 млн долларов.

На 15-м месте находится , бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски, возглавляющая комитет женского футбола . Ее состояние – 375 млн долларов.

20-е место заняла Ирина Абрамович, бывшая жена владельца , состояние которой оценивается в 300 млн долларов.

Возглавляет рейтинг Татьяна Бакальчук – состояние основательницы и генерального директора Wildberries оценивается в 1,3 млрд долларов. Ее компания спонсирует ЦСКА.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

Наследники Федуна, Тимченко, Галицкого, Алекперова и Рыболовлева – в топ-20 богатейших в России (Forbes)