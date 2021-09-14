Герин о Капризове: «Разочарован, что контракт с ним не подписан. Со стартом тренировочного лагеря сконцентрируемся на игроках, которые будут там»

Теги Миннесота Билл Герин НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ситуацию с контрактом с нападающим Кириллом Капризовым.

«Я разочарован тем, что у нас нет подписанного контракта с ним, но в такой ситуации не только наша команда.

На следующей неделе стартует тренировочный лагерь. И тогда мы сконцентрируемся на тех игроках, которые будут там.

Подобное происходит регулярно, нам лишь остается двигаться дальше», – сказал Герин.

Капризов в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ в составе «Миннесоты». В настоящее время идут переговоры о новом контракте хоккеиста с клубом.

В Америке пишут, что Капризов получит 10 млн долларов от ЦСКА (при потолке чуть больше 12). Трудно поверить, но это возможно

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