Герин о переговорах с Капризовым: «Сейчас они идут довольно вяло. Нужно уметь держать паузу»

Генеральный менеджер «Миннесоты» рассказал о том, как проходят переговоры по контракту с форвардом .

Ранее сообщалось, что стороны не общались более недели.

«Сейчас переговоры идут довольно вяло, но не могу сказать, что это является поводом для беспокойства. Есть немало других клубов, которые тоже не могут договориться с очень хорошими игроками. Так что я не переживаю.

Нужно уметь держать паузу. Не только мы оказались в такой ситуации. Есть игрок, он тоже реагирует определенным образом, эта ситуация касается всех, но по-разному. Это очень непростой процесс, который порой может затянуться», – сказал Герин.

Герин о переговорах с Капризовым: «Есть некоторые препятствия. Считаю, что мы сделали честное предложение»