Лукашенко назначил сенатором экс-главу ФХБ Баскова. ИИХФ дисквалифицировала его на 5 лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу ФХБ Дмитрия Баскова сенатором – членом верхней палаты Национального собрания страны.

Недавно ИИХФ объявила о его дисквалификации на 5 лет.

«Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором (обращаясь к председателю Совета Наталье Кочановой – прим. Sports.ru). По квоте президента. Еще у нас четыре вакансии там.

Я думаю, что он будет у нас в парламенте, в верхней палате к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю туда не только потому, что это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), но я его хочу видеть там еще как человека способного.

Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут… Ну, бьют по тем, кто рядом, – Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок, и пошло-поехало (А кого больше? Все остальные там, на заднем плане, хотя и им тоже хватает). Но бьют по ним, мы это прекрасно понимаем», – сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что в верхней палате парламента Басков будет заниматься социальными вопросами, а также спортивной тематикой.

«Он будет человеком более свободным в этом плане. Ну и как эксперт. И человек на ногах всегда – и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача – помогать людям (обращаясь к Баскову – прим. Sports.ru). Все! Ну и, конечно, «хвост» спортивный за тобой. Спортом придется заниматься. И подсказать, и посоветовать», – сказал Лукашенко.

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