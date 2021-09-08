Басков покинул пост главы ФХБ. Он был дисквалифицирован ИИХФ на 5 лет за угрозы спортсменам

Дмитрий Басков покинул пост председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).

Отмечается, что решение было принято в интересах белорусского хоккея.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала Баскова за угрозы спортсменам. Он отстранен от всех национальных и международных хоккейных мероприятий на пять лет – с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года.

«В связи с необоснованным грубым давлением Дмитрий Басков сегодня написал заявление об уходе из Федерации хоккея Беларуси.

К спорту, к хоккею, к выполнению непосредственных обязанностей это решение не имеет никакого отношения – по сути Басков пошел на вынужденную меру, чтобы не навредить виду спорта.

Напомним, на днях Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Баскова на пять лет, этому решению якобы предшествовало некое десятимесячное расследование, но его мотивировочная часть выглядит нелепо и бездоказательно.

Политическая подоплека решения из Швейцарии расстроила, но вряд ли удивила – ранее ИИХФ под давлением извне (это можно понять, если читать между строк комментарии на сей счет главы ИИХФ Рене Фазеля) перенес чемпионат мира из Минска в Ригу», – говорится на сайте .

Глава ФХБ Басков на 5 лет дисквалифицирован ИИХФ: «Он угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений»