Василевский о словах Кучерова про «Везину»: «Человек выразил свое мнение, с которым я согласен. Он просто лучший, легенда!»

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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал слова своего одноклубника Никиты Кучерова по поводу вручения приза лучшему вратарю регулярного чемпионата Марку-Андре Флери из «Вегаса». 

«Я увидел интервью Никиты Кучерова в свою поддержку на следующий день. Класс! Никита – молодец, полностью его поддерживаю. Человек выразил свое мнение, с которым я согласен.

Никита год не играл, вышел в плей-офф, сразу доминировал. Он просто лучший, легенда!» – сказал Василевский. 

Кучеров о Василевском: «Он лучший. В этом году «Везину» дали парню из «Вегаса», в прошлом – кому-то еще. Бред»

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