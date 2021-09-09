Василевский о словах Кучерова про «Везину»: «Человек выразил свое мнение, с которым я согласен. Он просто лучший, легенда!»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал слова своего одноклубника Никиты Кучерова по поводу вручения приза лучшему вратарю регулярного чемпионата Марку-Андре Флери из «Вегаса».
«Я увидел интервью Никиты Кучерова в свою поддержку на следующий день. Класс! Никита – молодец, полностью его поддерживаю. Человек выразил свое мнение, с которым я согласен.
Никита год не играл, вышел в плей-офф, сразу доминировал. Он просто лучший, легенда!» – сказал Василевский.
Кучеров о Василевском: «Он лучший. В этом году «Везину» дали парню из «Вегаса», в прошлом – кому-то еще. Бред»