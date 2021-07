Кучеров о Василевском: «Он лучший. В этом году «Везину» дали парню из «Вегаса», в прошлом – кому-то еще. Бред»

Форвард «Тампы» после победы в Кубке Стэнли высказался о том, что вратарь «молний» не получил «Везина Трофи» по итогам минувшего регулярного чемпионата .

«Я каждый день говорил ему: «Васи, ты — MVP, ты — лучший игрок». В этом году они дали «Везину» этому парню из [Флери], как его там... В прошлом году «Везину» тоже дали кому-то другому [Хеллибаку]. Бред.

Васи выиграл два Кубка Стэнли подряд, стал MVP в этом плей-офф. Этот парень... Черт возьми, он лучший. Он все показал сегодня, оставил нас в игре», — сказал Кучеров.

Nikita Kucherov with epic talk on Andrei Vasilevskiy being MVP pic.twitter.com/JfP2XV9Rif