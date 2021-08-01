Константин Волков: «В России народ сильно жестче, а в Беларуси я просто отдыхаю. Лукашенко вменяемо относится к проблемам, не поддался коронабесию»

Серебряный призер Олимпиады-1980 по прыжкам с шестом Константин Волков рассказал о том, почему вместе с сыном Матвеем переехал из России в Беларусь.

– Глобально – почему уехали из России?

– Все российские легкоатлеты находятся под дискриминацией, а спортивное руководство ничего не делает, чтобы эту проблему решить. И это происходит много лет. Не так много людей имеют возможность выступать за границей, на Олимпиаду поехало всего 10 человек – и среди них ни одного шестовика.

Это дискриминация: нужно каждый раз ожидать нейтрального статуса – дадут или нет. А это зависит от любых мелочей. Заблокировать человека можно, если любой дурак напишет в WADA или РУСАДА: я видел, как он употреблял допинг. Мало ли, кто что напишет и скажет. Тебя заблокируют, будут разбираться год – и ты ничего не докажешь. А через год тебе скажут: извините, это была ошибочная информация. Но сезон уже пропущен.

Эта история имеет бесконечный характер. От этого мы полностью избавлены после переезда.

– Матвей не сомневался, что надо переезжать?

– Нисколько. Если бы он сказал, что не хочет переезда – вопросов нет, мы бы остались. А он согласен и хотел.

Еще один из факторов – в прошлом году нам запретили любые тренировки в Иркутске из-за коронабесия. На стадион нельзя, на базу нельзя, сидите дома. Сейчас заболеваемость выше, но уже все стало можно. Почему? Никто же не признает ошибок.

Другой момент, подтолкнувший к переезду – то, что происходит в Иркутске в молодежной среде. Это мрак и ужас. Там АУЕ-шники (движение запрещено в России – Sports.ru) и все такое, ходят бандами – это реальная проблема, в любой момент можно напороться. Могут убить, могут сделать инвалидом. У Матвея друг – КМС по плаванию – попался им, руку сломали просто так.

К хорошему адаптируешься быстро: у нас народ сильно жестче, а в Беларуси я просто отдыхаю.

– Как вам ситуация в Беларуси за последний год?

– У нас в районе был центр сборки протестных дел, я смотрел на это наметанным глазом и видел кураторов. Все это подогревалось деньгами, даже фотографировали, записывали для отчетности. Что и для чего творил протест, я вообще не понимаю. Сейчас его нет и, думаю, идиотские мысли уже никому в голову не приходят.

Когда-то Лукашенко для меня смотрелся диктатором, но теперь я знаю ситуацию изнутри. Человек вменяемо относится к проблемам, не поддался коронабесию, не вводил локдаун. Человек в здравом уме никогда не будет гасить свою экономику, – сказал Волков.

Полное интервью Константина Волкова читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru