Суд признал правомерность иска бывшей любовницы Эвандера Кэйна. Он обещал заплатить ей 2 млн долларов за аборт, но не сделал этого

Федеральный судья по делам о банкротстве, разбирающийся с ситуацией форварда , признал правомерность иска его бывшей любовницы Хоуп Паркер.

Она утверждает, что хоккеист нарушил обещание выплатить ей не менее 2 миллионов долларов, если она прервет беременность.

Впервые она обратилась с данным иском в суд штата Калифорния еще в 2018 году. Теперь он будет рассматриваться в рамках разбирательства по банкротству, о котором Кэйн объявил в январе этого года.

Согласно документам суда, до этого Паркер еще дважды была беременной от Кэйна и оба раза также делала аборты. Во втором случае Кэйн заплатил ей 125 тысяч долларов.

«Истица не желала прерывать третью беременность, пока ответчик не предложил ей за это от 2 до 3 миллионов долларов.

Затем, 13 июня 2018 года, она отправила ответчику сообщение с результатами ее лабораторных анализов, которые подтвердили, что она прервала третью беременность.

Когда она попросила ответчика проинформировать ее о статусе платежа, ответчик впервые сказал ей, что не собирается платить», – говорится в сообщении судьи Стивена Джонсона.

Пока это нельзя трактовать как решение суда в пользу Паркер. Тем не менее, судья Джонсон посчитал, что ее дело должно рассматриваться далее – с привлечением свидетельских показаний и других доказательств.

В рамках разбирательства другие кредиторы тоже подали иски против Кэйна и обжаловали некоторые решения Джонсона.

Сам хоккеист также обжалует решение судьи об ограничении недвижимости, которую он может защитить от кредиторов.