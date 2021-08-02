Панарин, Шипачев и другие игроки НХЛ и КХЛ сыграют в матче в поддержку 14-летнего хоккеиста Баннова. Ему требуется трансплантация сердца

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Благотворительный фонд форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина объявил о проведении закрытого матча в поддержку 14-летнего хоккеиста Глеба Баннова.

Юный игрок имеет диагноз дилатационная кардиомиопатия, ему требуется трансплантация сердца.

Матч состоится 18 августа при участии фонда Панарина.

В игре примут участие: Артемий Панарин («Рейнджерс»), Михаил Сергачев («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Александр Романов («Монреаль»), Илья Любушкин («Аризона»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Вадим Шипачев («Динамо») и другие игроки НХЛ и КХЛ, а также Алексей Яшин и Олег Знарок.

Все вырученные средства будут направлены на лечение Глеба Баннова и иные уставные цели фонда Панарина.

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