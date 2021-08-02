Панарин, Шипачев и другие игроки НХЛ и КХЛ сыграют в матче в поддержку 14-летнего хоккеиста Баннова. Ему требуется трансплантация сердца

Благотворительный фонд форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина объявил о проведении закрытого матча в поддержку 14-летнего хоккеиста Глеба Баннова.
Юный игрок имеет диагноз дилатационная кардиомиопатия, ему требуется трансплантация сердца.
Матч состоится 18 августа при участии фонда Панарина.
В игре примут участие: Артемий Панарин («Рейнджерс»), Михаил Сергачев («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Александр Романов («Монреаль»), Илья Любушкин («Аризона»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Вадим Шипачев («Динамо») и другие игроки НХЛ и КХЛ, а также Алексей Яшин и Олег Знарок.
Все вырученные средства будут направлены на лечение Глеба Баннова и иные уставные цели фонда Панарина.