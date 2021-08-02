Панарин, Шипачев и другие игроки НХЛ и КХЛ сыграют в матче в поддержку 14-летнего хоккеиста Баннова. Ему требуется трансплантация сердца

Благотворительный фонд форварда «Рейнджерс» объявил о проведении закрытого матча в поддержку 14-летнего хоккеиста Глеба Баннова.

Юный игрок имеет диагноз дилатационная кардиомиопатия, ему требуется трансплантация сердца.

Матч состоится 18 августа при участии фонда Панарина.

В игре примут участие: Артемий Панарин ( ), ( ), ( ), Александр Романов ( ), Илья Любушкин ( ), («Рейнджерс»), ( ), ( ) и другие игроки и , а также Алексей Яшин и Олег Знарок.

Все вырученные средства будут направлены на лечение Глеба Баннова и иные уставные цели фонда Панарина.