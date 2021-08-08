«Судьи технично вывели конкурентку нашей гимнастки на 1-е место. Не удивлюсь, если те же художества будут и в Пекине». Член правления ФХР Карандин об Олимпиадах

Член правления , известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мыслями о работе спортивных судей.

«К сожалению, в последние годы большие дела делаются на больших турнирах. Это мы увидели и в Пхенчхане, когда в финале после нелепого удаления на 58-й минуте нас спасло только чудо от Гусева. Это видим в эти дни и [на Олимпиаде] в Токио.

Только что прочитал интервью Ирины Винер, которая курирует нашу художественную гимнастику. Впервые услышал от этого интеллигентного тренера-победителя такие жесткие слова относительно судейства. И это в художественной гимнастике, где в отличие от хоккея нет прямого столкновения команд и где не так легко на что-то повлиять.

Я не профессионал в гимнастике, но даже мне бросилась в глаза ошибка конкурентки нашей гимнастки. Тем не менее судьи технично вывели ее на 1-е место.

В художественной гимнастике есть жюри, и судьи в общем-то обезличены. В хоккее ты сразу видишь, кто принял то или иное решение, есть персональная ответственность, что усложняет задачу.

Тем не менее опасения [перед Олимпиадой в Пекине] есть – и они отнюдь не на пустом месте. Роковое удаление Тарасенко в четвертьфинале последнего чемпионата мира с Канадой судейский комитет, насколько понимаю, в неформальном порядке признал ошибочным – но никаких официальных решений, тем не менее, принято не было. Значит, там идет очень серьезное лоббирование со стороны прежде всего североамериканцев и шведов.

Поэтому не удивлюсь, если те судейские художества, которые были в Токио, мы увидим и в Пекине», – сказал Карандин.

Россиянка Дина Аверина заняла 2-е место в личном многоборье на Олимпиаде-2020, уступив золото израильской гимнастке . Судейские оценки вызвали резкую критику с российской стороны.

«С таким судейством у художественной гимнастики нет будущего». Ирина Винер в гневе после серебра Токио-2020

Почему Россия проиграла в художественной гимнастике. Объясняем по фактам

Говорят, что с потерей предмета золото не берут. Это не так: Дина Аверина теряла булаву на ЧМ-2019, но все равно выиграла многоборье