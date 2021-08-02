Некоторые хоккеисты «Сан-Хосе» не хотят, чтобы Эвандер Кэйн играл за команду в следующем сезоне (The Athletic)

Некоторые игроки «Сан-Хосе» не хотят, чтобы нападающий выступал за команду в следующем сезоне, сообщает The Athletic со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, ранее этим летом команда пыталась обменять игрока.

Отмечается, что во многом причиной того, что клуб хотел заключить сделку, были напряженные отношения Кэйна со многими товарищами по команде.

Ранее супруга хоккеиста Анна Кэйн в инстаграме сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. Кэйн отрицает обвинения, проведет расследование.

Срок соглашения форварда с кэпхитом 7 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

Форвард «Сан-Хосе» Кэйн объявил о банкротстве. Он задолжал 26,8 млн долларов