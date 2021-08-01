Задоров, Сарос, Врана и еще 14 игроков НХЛ подали иски в арбитраж

Защитник Никита Задоров, обмененный на днях из «Чикаго» в , подал иск в арбитраж из-за разногласий по контракту.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Также в арбитраж обратились еще 16 игроков: Зак Астон-Риз («Питтсбург»), Росс Колтон («Тампа»), Эндрю Копп, Нил Пионк (оба – «Виннипег»), Джейсон Дикинсон («Ванкувер»), Винс Данн («Сиэтл»), , Адам Эрни (оба – ), Данте Фаббро, Юусе Сарос (оба – ), Деннис Гилберт («Колорадо»), Эдин Хилл («Сан-Хосе»), Майкл Макнайвен («Монреаль»), Виктор Мете («Оттава»), Адам Пелек («Айлендерс») и Зак Сэнфорд («Сент-Луис»).