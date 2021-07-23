«Баффало» обсуждал обмен Айкела с «Вегасом». Требуемая компенсация – Смит, Хаг, Кребс и выбор в 1-м раунде (The Hockey News)

«Баффало» обсуждал возможный обмен капитана команды с , информирует журналист The Hockey News Райан Кеннеди.

В качестве компенсации «Сэйбрс» хотели получить форвардов и , защитника , а также выбор в 1-м раунде драфта.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на 5 сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

«Баффало» хочет получить за Айкела 2 игроков НХЛ, 2 топ-проспектов и/или пики 1-го раунда. Минимальный пакет – 4 актива

Фридман об Айкеле: «Думаю, что «Вегас» держит нос по ветру и изучает этот вариант»