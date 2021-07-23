«Баффало» обсуждал обмен Айкела с «Вегасом». Требуемая компенсация – Смит, Хаг, Кребс и выбор в 1-м раунде (The Hockey News)

Теги возможные переходы Баффало Вегас Райлли Смит Джек Айкел Николас Хаг Пейтон Кребс Хоккей

«Баффало» обсуждал возможный обмен капитана команды Джека Айкела с «Вегасом», информирует журналист The Hockey News Райан Кеннеди. 

В качестве компенсации «Сэйбрс» хотели получить форвардов Райлли Смита и Пейтона Кребса, защитника Николаса Хага, а также выбор в 1-м раунде драфта. 

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на 5 сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. 

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