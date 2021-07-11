«Баффало» хочет получить за Айкела 2 игроков НХЛ, 2 топ-проспектов и/или пики 1-го раунда. Минимальный пакет – 4 актива

хочет получить значительную компенсацию в случае обмена капитана команды .

Как сообщает The Fourth Period, она должна включать двух игроков НХЛ, двух топ-проспектов и/или выбор (выборы) в первом раунде драфта. Всего в пакет должно быть включено как минимум 4 актива.

При этом «Сэйбрс» все еще не приняли решения по поводу возможной операции игрока. Ожидается, что это произойдет в конце месяца, если к тому моменту он все еще будет в команде.

Сообщалось, что Айкел и клуб по-разному смотрели на методы лечения грыжи диска в шейном отделе позвоночника, из-за которой форварду пришлось завершить сезон в марте.

Игрок был заинтересован в операции, а врачи «Сэйбрс» опасались этой процедуры, так как она еще не была опробована на игроках . Они настаивали на отдыхе и терапии.

Среди интересующихся Айкелом клубов назывались «Миннесота» и «Рейнджерс», пока что они не получили доступ к медицинским отчетам о состоянии игрока.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на 5 сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.