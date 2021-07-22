Агенты Айкела ожидают, что «Баффало» вскоре обменяет его. Среди претендентов – «Анахайм», «Калгари» и «Миннесота»

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Представители капитана «Баффало» Джека Айкела сообщили, что ожидают скорого обмена игрока. 

«Мы ожидаем, что в ближайшем будущем Джека обменяют.

Все наши обсуждения были сосредоточены вокруг этого вопроса», – приводит инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман слова Питера Фиша и Питера Донателли. 

«Труднее всего определить, кто входит в список претендентов, а кто нет, потому что некоторые команды время от времени отступают, а затем снова участвуют в процессе. 

Сейчас я предполагаю, что это «Анахайм», «Калгари», «Миннесота» и другие команды, о которых я, вероятно, не слышал. Мой товарищ Эрик Энджелс сообщил в воскресенье, что не думает, что это будет «Монреаль». 

Судя по тому, что я слышал, «Канадиенс» вступили было в бой, но «Баффало» даже близко не сказал им «да». «Рейнджерс» и «Сэйбрс» тоже не были близки в своих переговорах», – сообщил Фридман. 

Генменеджер «Баффало» о возможном обмене Айкела: «Мы должны рассмотреть все возможные варианты»

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