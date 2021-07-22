Агенты Айкела ожидают, что «Баффало» вскоре обменяет его. Среди претендентов – «Анахайм», «Калгари» и «Миннесота»

Представители капитана «Баффало» сообщили, что ожидают скорого обмена игрока.

«Мы ожидаем, что в ближайшем будущем Джека обменяют.

Все наши обсуждения были сосредоточены вокруг этого вопроса», – приводит инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман слова Питера Фиша и Питера Донателли.

«Труднее всего определить, кто входит в список претендентов, а кто нет, потому что некоторые команды время от времени отступают, а затем снова участвуют в процессе.

Сейчас я предполагаю, что это , , и другие команды, о которых я, вероятно, не слышал. Мой товарищ Эрик Энджелс сообщил в воскресенье, что не думает, что это будет «Монреаль».

Судя по тому, что я слышал, «Канадиенс» вступили было в бой, но «Баффало» даже близко не сказал им «да». «Рейнджерс» и «Сэйбрс» тоже не были близки в своих переговорах», – сообщил Фридман.

Генменеджер «Баффало» о возможном обмене Айкела: «Мы должны рассмотреть все возможные варианты»