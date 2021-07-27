«Тампа» обменяла Джонсона в «Чикаго» на контракт завершившего карьеру Сибрука. Его можно перевести в долгосрочный список травмированных

Нападающий «Тампы» стал игроком .

В результате обмена «Блэкхокс» также получили выбор во втором раунде драфта-2023.

В свою очередь, к «Лайтнинг» перешел контракт защитника , который объявил о завершении карьеры в марте.

Канадец ушел из хоккея на фоне травм, он не играл с 16 декабря 2019 года. может поместить Сибрука в долгосрочный список травмированных (LTIR). Таким образом, у клуба появится возможность превысить потолок зарплат на 6,875 млн долларов.

Контракт 30-летнего Джонсона с зарплатой 5 млн долларов в год будет действовать до конца сезона-2023/24.

Он набрал 22 (8+14) очка в 55 матчах прошедшего чемпионата . В плей-офф отметился 7 (4+3) баллами в 23 играх. Джонсон выступал за «молний» с сезона-2012/13.