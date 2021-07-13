НХЛ запланировала перерыв на время зимней Олимпиады-2022. По допуску игроков решения пока нет (ESPN)

Олимпийский хоккейный турнир в , вероятно, пройдет в сильнейшем составе.

По данным ESPN, НХЛ запланировала перерыв на время проведения Олимпиады – с 5 по 22 февраля.

Напомним, что после пропуска Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году НХЛ согласилась разрешить своим игрокам вернуться на Олимпийские игры в 2022 и 2026 годах в рамках четырехлетнего продления коллективного соглашения, которое они заключили с Ассоциацией игроков НХЛ прошлым летом.

Но это соглашение не гарантировало, что игроки НХЛ будут представлять свои страны на зимних Играх. Лиге все еще нужно уладить проблемы с Международным олимпийским комитетом, которые, как заверяла , помешали им отпустить игроков в 2018 году.

Ранее сообщалось, что НХЛ разрабатывает два варианта календаря: одна версия с перерывом на Олимпиаду-2022 в Пекине, другая – нет.